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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 12:03
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 12:38

Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla bir araya geliyor

Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla bir araya geliyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.

Korona Virüs tüm ülkeyi etkilerken spor müsabakalarının ertelenip ertelenmeyeceği büyük merak konusu. Konuyla alakalı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ olağanüstü toplantıda bir araya geliyor.

Sporda Corona Virüs toplantısı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir İstanbul'da gerçekleşen TFF toplantısından ayrılıp Ankara'ya hareket etti. Özdemir Hidayet Türoğlu ve Akif Üstündağ ile buluşacak ve sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile korona virüs tehtidi altındaki spor gündemini görüşecekler. 

Bakan Kasapoğlu, üç önemli federasyon başkanından kulüplerin tavırlarının ne yönde olduğunu dinleyecek. Kulüplerin tavırlarına göre de spor müsabakalarının ertelenmesi ya da ertelenmemesine nihai karar verilecek.

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