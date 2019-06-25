Sparta Prag'ın Benjamin Tetteh'i göndermeye niyeti yok

Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimlerden olan Benjamin Tetteh için kulübü Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek'ten açıklama geldi.

Bu sezon Çekya ekibinin başına geçen Jilek, Tetteh'ten çok memnun olduğunu söylerken ''Tetteh çok sıkı çalışıyor ve tamamen hazır duruma geldi. Saha içinde de çok iyi işler yapıyor. Ondan çok memnunum. İlk hazırlık maçında da zaten iki gol attı. Ama tabii geliştirmesi gereken şeyler var. Özellikle defansif yönlerini geliştirmesi lazım.'' sözlerini kullandı.

BU SEZON TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Genç futbolcudan bu sezon yararlanmak isteyen Jilek'in ayrılığa sıcak bakmadığı ve Tetteh'i takımda tutmak istediği belirtiliyor. Jilek, Semih Kaya'yı da takımda tutmak istemiş ve Galatasaray'a kapıları kapatmıştı.

21 yaşındaki Ganalı oyuncunun Çekya ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor. Başarılı forvet bu sezon Sparta Prag forması altında 37 maçta 2372 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 11 gol atıp, 4 de asist yaptı.

SCOUT EKİBİ 1.5 YILDIR TAKİP EDİYOR

Scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği 1.93'lük santrafora, devre arasında Fatih Terim onay vermişti. Galatasaray, Tetteh'in henüz 21 yaşında olduğunu göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıktıktan sonra bir kaç sene içinde astronomik rakamlara satılabileceğini düşünüyor.

(Sporx)