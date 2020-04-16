Sözleşme girdabı

AKŞAM
İtalya’da liglerin tamamlanmasının 30 Haziran’ın ötesine geçmesi durumunda futbolcuların oynamayı reddedebileceği belirtiliyor. Arjantin’de de profesyonel sporcular için hazırlanmış yasada sözleşmelerin süresinin ötesine geçmesi, iki tarafın rızasıyla yapılacak yeni bir akitle mümkün. İspanya’da da benzer bir mevzuat olduğu, kulüplerin sporcularla anlaşmadan 30 Haziran’dan sonra onları istihdam edemeyecekleri belirtiliyor. Özellikle kiralık oyuncular, eski kulüplerine dönebiliyor. Bu iki örneğin dışında dünyanın her yerinde farklı mevzuatlar var. FIFA 30 Haziran’dan sonra sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların durumuyla ilgili yerel federasyonların çözüm üretmesini bekliyor. Türkiye’de de sözleşme süreleri tartışmalı bir konu. Önümüzdeki dönemde bu açıdan sporu sancılı bir süreç bekliyor.
KRİTİK TARİH 22 NİSAN
Öte yandan FIFA, UEFA’ya üye 55 ülke federasyonuyla 22 Nisan’da bir video konferans yapacak. Burada futbolun geleceği masaya yatırılacak. FIFA yöneticisi Evelina Christillin, Avrupa’da tüm liglerin aynı anda başlamasının mümkün görünmediğini söyledi. İdmanlar ve maçlar konusunda sağlık riski bulunan bir ortam varsa FIFA tamamen ülke idaresine göre hareket edilmesini istiyor.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.