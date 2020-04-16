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aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00

Sözleşme girdabı

Sözleşme girdabı

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Liglerin uzaması, kulüplerle sporcuları karşı karşıya getiriyor. Sadece futbolda değil birçok branşta tam bir kaos var.

AKŞAM

İtalya’da liglerin tamamlanmasının 30 Haziran’ın ötesine geçmesi durumunda futbolcuların oynamayı reddedebileceği belirtiliyor. Arjantin’de de profesyonel sporcular için hazırlanmış yasada sözleşmelerin süresinin ötesine geçmesi, iki tarafın rızasıyla yapılacak yeni bir akitle mümkün. İspanya’da da benzer bir mevzuat olduğu, kulüplerin sporcularla anlaşmadan 30 Haziran’dan sonra onları istihdam edemeyecekleri belirtiliyor. Özellikle kiralık oyuncular, eski kulüplerine dönebiliyor. Bu iki örneğin dışında dünyanın her yerinde farklı mevzuatlar var. FIFA 30 Haziran’dan sonra sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların durumuyla ilgili yerel federasyonların çözüm üretmesini bekliyor. Türkiye’de de sözleşme süreleri tartışmalı bir konu. Önümüzdeki dönemde bu açıdan sporu sancılı bir süreç bekliyor.

KRİTİK TARİH 22 NİSAN

Öte yandan FIFA, UEFA’ya üye 55 ülke federasyonuyla 22 Nisan’da bir video konferans yapacak. Burada futbolun geleceği masaya yatırılacak. FIFA yöneticisi Evelina Christillin, Avrupa’da tüm liglerin aynı anda başlamasının mümkün görünmediğini söyledi. İdmanlar ve maçlar konusunda sağlık riski bulunan bir ortam varsa FIFA tamamen ülke idaresine göre hareket edilmesini istiyor.

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