Southampton'ın son kurbanı Newcastle United oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.

İspanyol basını Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hayali olan Barcelona'da forma giymeye her geçen gün yaklaştığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Koronavirüs sonrası devam eden Serie A'da gösterdiği performansı bu sezon da devam ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak isterken, diğer kulüpler de gözünü Hakan'a çevirmiş durumda.