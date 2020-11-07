Southampton'ın son kurbanı Newcastle United oldu

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Southampton sahasında Newcastle United'ı konuk etti.
St. Mary's'de oynanan maçı 2-0 kazanan Southampton maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve tarihinde bir ilki yaşadı.
Maça Che Adams'ın 7. dakikadaki golüyle başlayan Southampton ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda taraflar uzun birbirlerine dirense de Southampton 82. dakikada Armstrong'un golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.
Southampton bu skorla 1992'de kurulan Premier Lig tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna otururken son liderliğini ise 1988'de yaşamıştı.
Southampton liderlik koltuğuna Everton, Tottenham, Leicester City ve Liverpool'u averajla geçerek 16 puanla otururken Newcastle United ise 11 puanda kaldı.
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