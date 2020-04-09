Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile nisan, mayıs, haziran ayı maaşlarının bir bölümünün ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Ayrıca, maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etmeyen kulüp personeline 30 Haziran'a kadar eksiksiz ödeme yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Salgın süresince Southampton kentine vakıf yardımıyla her türlü desteğin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.
Öte yandan Southampton, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet ve oyuncuların maaşlarının ertelendiğini açıklayan ilk Premier Lig takımı oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.
Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.
Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.
Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.