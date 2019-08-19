Souleymane Doukara, Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı

A Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan takımlarından Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Doukara'nın Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
Süper Lig performansı
Antalyaspor formasıyla 41 maça çıkan Senegalli forvet 16 gol, 8 asist ile oynadı.
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