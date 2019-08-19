Souleymane Doukara, Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı

TFF Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Senegalli forvet Souleymane Doukara, Arabistan yolcusu.

A Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan takımlarından Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Doukara'nın Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Süper Lig performansı

Antalyaspor formasıyla 41 maça çıkan Senegalli forvet 16 gol, 8 asist ile oynadı.