Soteldo'dan Beşiktaş açıklaması

Brezilya ligi ekiplerinden Santos'ta forma giyen Yeferson Soteldo, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öne sürülen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Venezuela Milli Takımı ile boy gösterdiği Copa America sırasında Siyah Beyazlılar'a gidip gitmeyeceğine yönelik soruları net bir şekilde yanıtladı.

Genç yetenek, turnuvada oynadıkları Brezilya maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. Burada bir iki yıl daha kalmak istiyorum. Daha sonrasında ise hayalim olan Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu. 1.58 boyundaki kanat oyuncusunun Santos'la olan mukavelesi 2022 yazında sona erecek.

(Fanatik)