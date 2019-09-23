Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7231
  • 6,2962
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Şota Arveladze çalıştırdığı Pakhtakor'u ligin bitimine 6 hafta kala şampiyon yaptı

Şota Arveladze çalıştırdığı Pakhtakor'u ligin bitimine 6 hafta kala şampiyon yaptı

Şota Arveladze çalıştırdığı Pakhtakor'u ligin bitimine 6 hafta kala şampiyon yaptı

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Taşkent temsilcisi Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Metalourg'u deplasmanda 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 56'ya yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Lokomotiv'le arasındaki puan farkını 19'a çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şota yönetiminde geçen sezon lig ikincisi olan Pakhtakor, toplamda 12'nci, Gürcü çalıştırıcı idaresinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Özbekistan Kupası'nda da mücadelesini sürdüren Pakhtakor, 26 Eylül'de yarı final maçında Nasaf ile finale kalabilmek için mücadele edecek.

Ülkenin en köklü kulüplerinden olan Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 11 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2002 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
Firuze dizisine sürpriz ikili
Akın Akınözü: Bir kez daha şükürler olsun
Tülin Şahin hamilelikte kaç kilo aldı?
'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
<p>Siirt Valiliğinin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince organize edilen 'Işık Had

´Işık Hadisesi´ni İzlemek İçin Sabah Namazında Bir Araya Geldiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En sinir bozucu esprileri

Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor