Sosyal mesafe: 4-0

Almanya'da 13 Mart'ta ertelenen ligler dün başladı. Bundesliga ve Bundesliga 2'de nefesler kesildi. Haftanın maçında Dortmund, Schalke'yi 4-0 yendi.

AKŞAM

Ve hasret sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler geri dönmeye başladı. Açılışı ise Almanya yaptı. 13 Mart’ta ertelenen Almanya Ligi dün start aldı. Bundesliga ve Bundesliga 2’de adeta nefesler kesildi. Günün en önemli maçı ise Signal Iduna Park’taydı. Borussia Dortmund, ezeli rakibi Schalke 04’ü konuk etti. Sarı-Siyahlılar, taraftarından yoksundu ancak onları sevindirecek skoru çok rahat elde etti.

AÇILIŞI ERLING HAALAND YAPTI

Sarı-Siyahlılar, ezeli rakibi karşısında maça istekli başladı... Ev sahibi Dortmund, 29’da genç golcüsü Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Atılan golden sonra takım arkadaşları Haaland’a sarılmak yerine yanına gidip bir metre aralıklarla Norveçli futbolcuyu alkışladı... Guerreiro 45’te durumu 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

TRİBÜNLERİ ALKIŞLADILAR

Dortmund tarafından yoksun olsa da onlara ekranları başında keyifli bir maç izletti. Ezeli rakibi karşısında oldukça etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip 48’de Hazard’la üç farkı yakaladı: 3-0. Karşılaşmadaki son sözü ise ikinci golün sahibi Guerreiro söyledi. Fransız futbolcu, 63’te durumu 4-0’a getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Dev derbinin ardından Dortmund’lu futbolcular boş tribünleri selamladı ve Sarı Duvar diye bilinen kale arkasına gidip alkışladı.

STATLARDA BUNLAR YAŞANDI

- Her iki devrenin başında toplar dezenfekte edildi.

- Sahada top toplayıcı yoktu, saha kenarlarına ekstra toplar bırakıldı.

- Bundesliga’da yedek kulübeleri sosyal mesafeyi korumak için genişletildi.

- Yedek kulübesindeki oyuncuların tümü ve teknik heyet maske taktı. Oyuncular sosyal mesafeye göre oturdu.

- Basın tribününde görev yapan gazeteciler aralarında boşluk bırakarak oturdu.

- Gollerde kimse birbirine sarılmadı. Sosyal mesafe kurallarına göre davranıldı ve gol atan alkışlandı.

- Statlardaki görevliler sosyal mesafe kuralına göre saha kenarında yer aldı.

- Saha içindeki oyuncular maske-eldiven takmadı.

- Frikik atışlarında oyuncular eskisi gibi baraj kurdu.

5 DEĞİŞİKLİK

FIFA ve UEFA’nın kararlaştırmış olduğu 5 oyuncu değişikliği dün bazı takımlar tarafından kullanıldı.

KARANTİNADAN GELDİLER

Almanya’da tüm takımlar maçlar öncesinde 1 haftalık karantinaya alındı... Tüm takımlar, federasyonun ve Alman Hükümeti’nin aldığı karantina kuralları dahilinde otelden direkt stada geldi. Maç sonunda da kaldıkları otellere geri döndüler. Alınan bütün tedbirlere uyuldu.