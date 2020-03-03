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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 08:49
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  • 03 Mart 2020 Salı 08:49

Sosyal medyada olay oldu! Fenerbahçe'yi kurtaracak ikili...

Sosyal medyada olay oldu! Fenerbahçe'yi kurtaracak ikili...

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Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından rakip takım taraftarları sosyal medya paylaşımlarıyla bu kararı tiye aldı.

 

KURTARABİLİRLER!

Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in üzerine Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdikleri fotoğrafın altına, "Fenerbahçe'yi Terim'den başkası kurtaramaz" yazdılar. Beşiktaşlı taraftarlar ise Şenol Güneş'in fotoğrafına Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdiler. Siyah-Beyazlı taraftarlar Güneş'in fotoğrafının altına, "Fenerbahçe'yi kurtarsa kurtarsa Şenol Güneş kurtarır" yazdılar.

Terim ve Güneş'e F.Bahçe eşofmanı giydiren taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimle dalga geçti.

ALİ KOÇ DA NASİBİNİ ALDI

Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de espri dolu paylaşımlar yaparak Koç'un icraatlarını eleştirdi.

(Takvim)

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