Sosyal medyada olay oldu! Fenerbahçe'yi kurtaracak ikili...

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından rakip takım taraftarları sosyal medya paylaşımlarıyla bu kararı tiye aldı.
KURTARABİLİRLER!
Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in üzerine Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdikleri fotoğrafın altına, "Fenerbahçe'yi Terim'den başkası kurtaramaz" yazdılar. Beşiktaşlı taraftarlar ise Şenol Güneş'in fotoğrafına Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdiler. Siyah-Beyazlı taraftarlar Güneş'in fotoğrafının altına, "Fenerbahçe'yi kurtarsa kurtarsa Şenol Güneş kurtarır" yazdılar.
Terim ve Güneş'e F.Bahçe eşofmanı giydiren taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimle dalga geçti.
ALİ KOÇ DA NASİBİNİ ALDI
Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de espri dolu paylaşımlar yaparak Koç'un icraatlarını eleştirdi.
(Takvim)
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.