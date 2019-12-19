Sosyal medyada Fırtına!

AKŞAM

TRABZONSPOR Kulübü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve dünya genelinde ses getiren video ve fotoğraflar, milyonlarca kişi tarafından görüntülendi. Bordo-Mavili kulübün Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, kulübün sosyal medya çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Medya Birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Aralık 2018-Kasım 2019 döneminde 2 binin üzerinde görsel ve yazılı post ile birlikte tamamen özgün içerikli 75’in üzerinde klip ve videonun birim tarafından hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirten Özdemir, dijital futbol içerik platformu ile yürütülen iş birliği kapsamında ulusal ve uluslararası hesaplarda yayınlanan 10’u aşkın videonun da ortak çalışma sonucunda hazırlandığını ifade etti. Özdemir, “Taraftarımıza düzenli olarak sunduğumuz tarihte bugün, taraftar hikayeleri, maça davet videoları ve diğer özgün çalışmalarımız ulusal basında sıklıkla gündeme geliyor. Örneğin keşanlı forma tanıtım filmimiz 12 milyon, 2010-2011 Sezonu/3 Temmuz Süreci İngilizce videomuz 2 milyon 722 bin, Her Şart ve Koşulda Sizinleyiz-Barış Pınarı 2 milyon 686 bin, Şampiyonlar Ligi Inter maçı 1 milyon 930 bin, down sendromlu çocuklar penaltı atışı videomuz ise 1 milyon 685 bin kez görüntülendi. Bu ilgi tamamıyla taraftarlarımızla gerçekleştirdiğimiz organik etkileşimden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.