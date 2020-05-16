Sosa: Tedbirler tamam

AKŞAM
Trabzonspor’un kaptanı Sosa, Arjantin basınında TYC Sport’a konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Zor ve garip bir durum. Kulübümüz bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Umarım aynı şekilde devam ederiz” diye konuştu.
ŞAMPİYON BİZ OLURUZ
Novak ise, Çekya basınına yaptığı açıklamada: “Eğer lig sona erdilirse bu tabii ki bizim lehimize olur. Sonuçta bizi şampiyon ilan edecekler. Çünkü lideriz. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. İstanbul kulüpleri bu sezon iyi değil.” dedi.
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.
Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.