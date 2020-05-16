Sosa: Tedbirler tamam

Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.

AKŞAM

Trabzonspor’un kaptanı Sosa, Arjantin basınında TYC Sport’a konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Zor ve garip bir durum. Kulübümüz bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Umarım aynı şekilde devam ederiz” diye konuştu.

ŞAMPİYON BİZ OLURUZ

Novak ise, Çekya basınına yaptığı açıklamada: “Eğer lig sona erdilirse bu tabii ki bizim lehimize olur. Sonuçta bizi şampiyon ilan edecekler. Çünkü lideriz. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. İstanbul kulüpleri bu sezon iyi değil.” dedi.