Sosa şampiyonluk yolunda takım arkadaşlarını motive ediyor

Trabzonspor’da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Jose Sosa, Başakşehir karşılaşmasının seyircisiz oynanacak olması nedeniyle takım arkadaşlarını da motive ediyor.
Liderliği aldıklarını ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmanın önemini anlatan Arjantinli süperstar, “Maç seyircisiz oynanacak. Ama sanki onlar tribündeymiş gibi oynayacağız ve öyle de mücadele edeceğiz. Onların sesi stattaymış gibi oynayacağız” sözleriyle takım arkadaşlarını ateşliyor.
Tutulamıyor...
Sosa, aynı zamanda Başakşehir karşısında her zaman olduğu gibi Bordo- Mavili ekibin en büyük kozlarından biri olacak. Özellikle son 3 maçta saha içindeki katkısının yanı sıra skora da etkisiyle dikkat çeken 34 yaşındaki orta saha, Rizespor maçını 1 gol, 1 asist ile tamamladı, Gaziantep FK maçını ise boş geçti.
Son olarak Yeni Malatyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist kaydeden Sosa, takımının en formda ismi olarak dikkat çekiyor.
(Fanatik)
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