Sörloth'un penaltı beklediği pozisyonda VAR odasındaki skandal diyalog ortaya çıktı

Trabzonspor-Göztepe maçında Sörloth’un penaltı beklediği pozisyon sonrası VAR odasındaki hakemler arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.

Maçın AVAR hakemi olan Kemal Yılmaz, pozisyon için VAR hakemi Koray Gençerler'e "Fırat Aydınus'u çağırmalısın" dedi. Gençerler'in ise "İncelemeye gerek yok" cevabı verdiği ve ikili arasında sert tartışmaların yaşandığı kaydedildi. Gençerler'in sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek "Kes sesini" dediği, AVAR hakemi Yılmaz'ın da bunu rapor olarak MHK'ye ilettiği ifade edildi.

(Sabah)