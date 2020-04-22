Sörloth Türkiye'ye geri döndü

Emre Kılınç: ‘Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü‘

Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç gemileri yaktı... İsmi Galatasaray ile anılan genç futbolcu: "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü dedi" Kılınç, "Belki de benim için en doğru zaman şu zaman" diyerek Aslan'a adeta yeşil ışık yaktı.