Sörloth Türkiye'ye geri döndü

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, görevinden ayrıldı.
Loris Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini feshettiği yönündeki haberlere Alman futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.
Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç gemileri yaktı... İsmi Galatasaray ile anılan genç futbolcu: "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü dedi" Kılınç, "Belki de benim için en doğru zaman şu zaman" diyerek Aslan'a adeta yeşil ışık yaktı.
2003 yılında Barcelona'ya transfer olan Rüştü Reçber, bordo-mavili takımın teknik direktörü Frank Rijkaard tarafından fazla tercih edilmemişti. Hollandalı teknik adamın Rüştü'yü neden istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Transferin gözde ismi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu N'Sakala'dan ilginç bir paylaşım geldi.