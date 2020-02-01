Sörloth: Sadece Trabzonspor'a odaklandım

Mücadelede golünü atan Sörloth açıklamalarda bulundu
Yayıncı kuruluşa konuşan Sörloth, "Fenerbahçe gibi ligin iyi takımına karşı iyi oynadık, iyi savaştık. Galip gelerek önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım." dedi
Sörloth ayrıca, "Crystal Palace ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an sadece Trabzonspor'da goller atmayı düşünüyorum." açıklamasını yaptı
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akyazı Stadyumu'na giriş yaptığı anlarda Trabzonspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.