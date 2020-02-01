Sörloth: Sadece Trabzonspor'a odaklandım

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelede golünü atan Sörloth açıklamalarda bulundu

Yayıncı kuruluşa konuşan Sörloth, "Fenerbahçe gibi ligin iyi takımına karşı iyi oynadık, iyi savaştık. Galip gelerek önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım." dedi

Sörloth ayrıca, "Crystal Palace ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an sadece Trabzonspor'da goller atmayı düşünüyorum." açıklamasını yaptı