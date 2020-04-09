Sörloth paylaşılamıyor

AKŞAM
Trabzonspor’un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili takımda gösterdiği performansla Avrupa’yı ayağa kaldırdı… Birçok büyük kulüp, Norveçli oyuncuyu yakın takibe aldı… Belçika basınından Voetbalnieuws’un haberine göre; 24 yaşındaki golcünün peşinde Avrupa’nın önde gelen kulüpleri var. O kulüplerin başını ise İspanyol ekibi Real Madrid çekiyor. Efl atun-Beyazlılar’ın dışında Bayern Münih, Chelsea, Milan, Napoli, Monaco, Lyon ve Marsilya da Sörloth’u listesine ekledi.Satın alma opsiyonu Trabzon’da olan Sörloth, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Avrupa devlerine yeşil ışık yakmıştı. Norveçli oyuncu her ne kadar önceliğinin Bordo-Mavili takım olduğunu söylese de “Real’e kimse hayır diyemez” sözleriyle İspanyol devinde forma giymek istediğini dile getirmişti. Karadeniz ekibinin de planı Norveçli golcünün 6 milyon euro olan opsiyonunu kullanmak ve ardından Avrupa’nın önde gelen takımlarına daha yüksek bir bonservisle satmak…
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Koronavirüs sebebiyle futbol büyük bir belirsizlik içerisine düşerken, Fenerbahçe'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bütün önlemler alınmış durumda. İlk aşamada planlar liglerin haziranda başlamasına yönelik yapılırken, B ve C planları da tüm detaylarıyla hazırlandı
Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.
Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.
İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.