Sörloth paylaşılamıyor

Real Madrid'in ardından Bayern Münih, Milan, Chelsea ve Napoli gibi Avrupa'nın dev takımları da Trabzonspor'un Norveçli golcüsünü radarına aldı.

AKŞAM

Trabzonspor’un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili takımda gösterdiği performansla Avrupa’yı ayağa kaldırdı… Birçok büyük kulüp, Norveçli oyuncuyu yakın takibe aldı… Belçika basınından Voetbalnieuws’un haberine göre; 24 yaşındaki golcünün peşinde Avrupa’nın önde gelen kulüpleri var. O kulüplerin başını ise İspanyol ekibi Real Madrid çekiyor. Efl atun-Beyazlılar’ın dışında Bayern Münih, Chelsea, Milan, Napoli, Monaco, Lyon ve Marsilya da Sörloth’u listesine ekledi.Satın alma opsiyonu Trabzon’da olan Sörloth, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Avrupa devlerine yeşil ışık yakmıştı. Norveçli oyuncu her ne kadar önceliğinin Bordo-Mavili takım olduğunu söylese de “Real’e kimse hayır diyemez” sözleriyle İspanyol devinde forma giymek istediğini dile getirmişti. Karadeniz ekibinin de planı Norveçli golcünün 6 milyon euro olan opsiyonunu kullanmak ve ardından Avrupa’nın önde gelen takımlarına daha yüksek bir bonservisle satmak…