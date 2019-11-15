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Sörloth maça damga vurdu

Sörloth maça damga vurdu

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, gollerine milli takımda da devam ediyor. EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda, Norveç'in Faroe Adaları ile karşı karşıya geldiği maçta 2 gol kaydetti.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç'in, sahasında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldiği maça Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth damga vurdu.

Bordo mavili ekibin 23 yaşındaki forveti Sörloth, karşılaşmanın 62. ve 65. dakikalarında takımının iki golüne imzasını attı.


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