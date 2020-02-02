Sörloth durmuyor!

AKŞAM
TRABZONSPOR’DA Alexander Sörloth fırtınası sürüyor... Sezon başında ingiliz ekibi Crystal Palace’dan kiralanan Norveçli oyuncu, dün oynanan Fenerbahçe derbisinde yine klasını konuşturdu. Bordo-Mavililer’in maçtaki ilk golüne imzasını atan Kuzey’in Kralı, sergilediği performansla da Fenerbahçe savunmasını darmadağın etti. Attığı golle Süper Lig’deki 16. sayısını kaydeden 24 yaşındaki santrfor, Trabzonspor formasıyla ise 19.kez gol sevinci yaşadı. Kariyer sezonunu geçiren Sörloth, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe’ye de gol atarak tüm derbilerde fileleri sarsmış oldu. Norveçli, attığı gollerin yanı sıra, bu sezon ligin geride kalan haftalarında 5 defa da asist yaptı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.