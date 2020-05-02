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aksam.com.tr
  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:03

Sonuçları Cristino Ronaldo sızdırdı

Sonuçları Cristino Ronaldo sızdırdı

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Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini, Arjantinli'nin dördüncü testinin de pozitif çıktığı haberlerine isyan etti.

AKŞAM

Sabatini, “Henüz testlerin sonuçları gelmedi. Bu haberler nereden çıkıyor” dedi. İtalyan basını ise İtalya’ya dönmek istemeyen Cristiano Ronaldo’nun test sonuçlarını sızdırdığını iddia etti.

%25'LİK MAHKEME

Öte yandan Manchester United'lı oyuncular Premier Lig iptal edilir ve tescillenirse gelecek sezondaki ücretlerinin %25’ini kaybedecek. Sebebi de sözleşmelerinde ‘Avrupa’ya giderse ücreti yüzde 25 artar’ maddesi bulunması... Futbolcular bu konuda hukukçularla görüşme halinde. Kulübe dava açabilecekler.

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Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor

Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor

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Sonuçları CR7 sızdırdı
Sonuçları CR7 sızdırdı

Sonuçları CR7 sızdırdı

Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini, Arjantinli'nin dördüncü testinin de pozitif çıktığı haberlerine isyan etti.

Obra'dan tam saha pres
Obra'dan tam saha pres

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