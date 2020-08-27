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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:21
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Soner Aydoğdu: Birçok teklif aldım ama Göztepe'de kalmayı tercih ettim

Soner Aydoğdu: Birçok teklif aldım ama Göztepe'de kalmayı tercih ettim

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Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kendisine birçok teklif geldiğini ama Göztepe'de mutlu olduğu için takımda kalmak istediğini kaydetti. Aydoğdu, ayrıca en büyük hedeflerinden birisinin ise A Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini belirtti.

Göztepe yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarahisar’da çalışmalarını sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soner Aydoğdu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Göztepe’de mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini ve Göztepe’de kalıcı olmak istediğini söyleyen Soner Aydoğdu, “Önceliğim burasıydı. Bir çok teklif geldi ama burada çok mutlu olduğum için, güzel bir sezon geçirdiğim için burada kalmayı tercih ettim. Genç yeteneklerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışına giden oyuncularımızın, bizi temsil eden kardeşlerimizin yaptıkları, ortaya koydukları performans aşikar. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Ben Doğanlar’da da oynadım, yeni açılan stadımızda da oynadım. Sağ olsunlar bizi her zaman ve her yerde en iyi şekilde destekliyorlar. Stadımıza doyamadık. Onlar da doyamadı, biz de doyamadık. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane maç yaptık seyirci ile sonra zaten pandemi süreci oldu, seyircisiz devam ettik. Biz onları çok özledik, onlar da bizi özledi. Sanırım yüzde 30 kapasiteli oynanacak. Ona bile şükrediyoruz çünkü seyircisiz oynamak gerçekten çok sıkıcı. Onlar bizim arkamızda itici bir güç. Bir an önce inşallah başlayıp yüzde 30’da olsa onlara kavuşmak istiyoruz” dedi.

“ÇOK FAZLA FORMA ŞANSI BULAMASAM DA 21 YAŞINDA ORALARI YAKALAMIŞTIM”

Bu sezonki en önemli hedeflerinden birinin ise A Milli Takım’da tekrar forma şansı bulmak olduğunu sözlerine ekleyen Aydoğdu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllardır bu işi yapıyoruz. Milli takım bu işin en üst zirvesi. Ben 17 yaşında başlamıştım Süper Lig’de oynamaya. 20-21 yaşında da A Milli Takım’ı yakaladım. Çok fazla forma şansı bulamasam da 21 yaşında oraları yakalamıştım. Oynayarak, performansımın üstüne koyarak, bu sene geçen senekinden daha fazlasını yapıp tekrar hayalim olan A Milli Takım’ı yakalamak istiyorum ve orada kalıcı olmak istiyorum. Yeni sezondan beklentim takım olarak özellikle üst sıraları zorlayan bir Göztepe olmak. Kendi açımdan da geçen sezon güzel bir performans sergiledim, 5 gol, 7 asist yaptım. Kendi açımdan bunun üstüne koyarak devam etmek istiyorum.”

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