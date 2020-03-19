Son sözümüz Çanakkale

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kasapoğlu, “Çanakkale, bu toprakların Türk yurdu olduğuna dair son haykırışımız, son sözümüzdür. Gençlerimiz, vatanın dört bir köşesinden koşup gelerek Çanakkale’de göğüslerini düşmana siper eden aziz şehitlerimizden aldıkları ilham ile istiklalimize ve istikbalimize ilelebet sahip çıkacaklardır” şeklinde görüş belirtti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.
Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Bordo-Mavililer, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.