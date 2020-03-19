Son sözümüz Çanakkale

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kasapoğlu, “Çanakkale, bu toprakların Türk yurdu olduğuna dair son haykırışımız, son sözümüzdür. Gençlerimiz, vatanın dört bir köşesinden koşup gelerek Çanakkale’de göğüslerini düşmana siper eden aziz şehitlerimizden aldıkları ilham ile istiklalimize ve istikbalimize ilelebet sahip çıkacaklardır” şeklinde görüş belirtti.