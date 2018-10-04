HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Son şansı Başakşehir

Son şansı Başakşehir

Son+%C5%9Fans%C4%B1+Ba%C5%9Fak%C5%9Fehir

Cocu, Başakşehir’e karşı da puan kaybederse lige verilecek arada yeni hoca getirilip, iş başı yaptırılacak.

x

AKŞAM

COCU’NUN, F.Bahçe’deki kaderi Başakşehir maçından sonra netleşecek. Bu hafta oynanacak karşılaşmada Hollandalı teknik adamın puan kaybı yaşaması halinde kesinlikle yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetimle görüşen ve B planı hazırlayan Başkan Ali Koç’un, Başakşehir karşısında alınacak sonucun ardından uygulamaya geçeceği iddia ediliyor. F.Bahçe yönetimi lige verilecek 15 günlük arada teknik ekip değişimi yapması halinde, takımın daha az etkileneceğini ve alışma sürecini atlatacağını düşünüyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Doların hükümlülüğü sona eriyor

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar