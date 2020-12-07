Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural’la ilgili şu ifadeleri kullandı:
"HOCAMIZI NORMAL ODAYA ALIYORUZ"
“Her şey olumlu olarak ilerledi. Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdık. Hocamızı normal odaya alıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi.”
YILMAZ VURAL HASTANEDEN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çuhadaroğlu ayrıca, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine de, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını verdi.
Seda Vural ise şöyle konuştu:
"HERKESE SELAM SÖYLEDİ"
"Doktorlarımız çok iyi davrandı, çok iyi baktı Yılmaz Vural’a. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Herkese çok selam söyledi ve çok teşekkür etti. Herkesten Allah razı olsun.
"AİLESİNİ DİLİNDEN HİÇ DÜŞÜRMEDİ"
Çok duygusal bir insan Yılmaz Vural. Herkesin ailesine dört kolla sarılması gerektiğini söyledi. Ailesini hiç dilinden düşürmedi.
"2 TESTİ NEGATİF, ÜÇÜNCÜSÜ POZİTİF ÇIKTI"
İlk başta bir grip sandık. Hastaneye gittik testi negatif çıktı. Başka bir hastanede daha negatif çıktı. Buraya geldik pozitif çıktı. Hemen tedaviye başladılar. Ateşi düştü ama sonra nefes sıkıntısı başladı. Şu anda sağlığı gayet yerinde.”
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