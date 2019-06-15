Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. SON DAKİKA! Yıldız futbolcu Başakşehir'e imza atıyor... 2+1 yıllık anlaşma

SON DAKİKA! Yıldız futbolcu Başakşehir'e imza atıyor... 2+1 yıllık anlaşma

SON DAKİKA! Yıldız futbolcu Başakşehir'e imza atıyor... 2+1 yıllık anlaşma

Galatasaray'dan ayrılacağı belirtilen tecrübeli golcü Muğdat Çelik, Başakşehir'le anlaşmak üzere.

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

2,5 yıl Akhisarspor’da oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim’in dikkatini çekerek Galatasaray’a transfer olan Muğdat Çelik’in durumunun 1 hafta sonra netlik kazanacağı öğrenilirken, oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılması halinde Başakşehir’e imza atacağı belirtildi.

KUPA CANAVARI MUĞDAT GALATASARAY’DA DA 2 KUPA KALDIRDI

2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor’la büyük başarı yakalayan ve Türkiye Kupası finalinde önce Fenerbahçe’yi, ardından Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı yenerek 2 kupa birden kaldıran Muğdat Çelik’in önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk’un yanına gideceği ifade edilirken, Başakşehir’in Bajic’le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat’a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.

GALATASARAY’DA FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’da 18 karşılaşmada görev alırken 29 yaşındaki futbolcu 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi. Süper Lig’in son haftasında Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Muğdat’ın ayağından 2 gol bulmuştu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici'den Murat Boz'a gönderme
Ayça 'Çukur'a düşecek
ABD'li oyuncu en beğendiği Türk restoranını açıkladı
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
<p>Okulda ve kentin bazı yeşil alanlarında gerçekleştirilen çekimlerde şarkının nakaratında yer alan

Eskişehir´de Öğrenciler ´Sıfır Atık´ İçin Rap Söyledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (7-13 Haziran- Anadolu Ajansı)

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor