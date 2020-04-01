  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:14
  • |
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:56

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı

Paylaş

UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

UEFA ayrıca, Haziran'da oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini de açıkladı.

İran'da ilginç görüntü: Karantinaya uymayanlara 'azrail' kostümlü uyarı

İstanbul 'evde kal' çağrısına uyuyor mu? İşte şehir meydanlarının son hali...

Bu kadarına da pes! Koronavirüs yasağını delip kahvehanede oyun oynadılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan evde çalışanlar için egzersiz hareketleri

Nijerya'ya meteor düştü mü?

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer etti!!!

title

Ahmet Nur Çebi: 'Süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda...'

title

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz karar

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı
Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı

UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı
Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı

Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih

UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir
F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir

F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir

Fenerbahçe, koronavirüsü nedeniyle futbolda yaşanacak bir ekonomik krizin önüne geçmek için çalışmalara başladı. Yüksek kontratlı futbolcularla masaya oturacak olan yönetim, yıldız isimlere indirim talebini iletecek. Başta Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson olmak üzere birçok isimden fedakarlık bekleniyor. Anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi
Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi

Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.