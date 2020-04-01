SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir Fenerbahçe, koronavirüsü nedeniyle futbolda yaşanacak bir ekonomik krizin önüne geçmek için çalışmalara başladı. Yüksek kontratlı futbolcularla masaya oturacak olan yönetim, yıldız isimlere indirim talebini iletecek. Başta Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson olmak üzere birçok isimden fedakarlık bekleniyor. Anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.