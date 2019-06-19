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  3. Son dakika! UEFA eski başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Son dakika! UEFA eski başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Son dakika! UEFA eski başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Platin'nin iletişim ekibi, Platini'nin tutuklanmasının yerel saatle 12.30'da sona erdiğini söyledi.

Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi. 

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