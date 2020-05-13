Son Dakika: TFF, liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu’nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrası Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihlerini açıkladı. TFF’den yapılan yazılı açıklamada tarihler şu şekilde verildi:
Süper Lig: 12 Haziran 2020
TFF 1. Lig: 19 Haziran 2020
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig: 18 Temmuz 2020
Bölgesel Amatör Lig: 18 Temmuz 2020
TFF ara verilen liglerin şimdilik planlanan başlangıç tarihini açıkladı.
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