Son dakika! Sumudica'dan iddialı sözler: Çok kolay şampiyon yapardım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyleyerek, "Fenerbahçe evindeki son maçı kaybetti. Şimdi lige daha da odaklandı. Lig ve kupadan başka şansları yok" dedi.
“FENERBAHÇE GÜÇLÜ ANCAK BİZ DE ÖYLEYİZ”
"Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir" diyen Sumudica, "Büyük bir kulüp. Bu ligde deplasmanda en iyi takım Fenerbahçe ancak biz de güçlü takımız" dedi.
“LİGİN EN TEHLİKELİ TAKIMI GALATASARAY”
Ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı gördüğünü söyleyen Sumudica, "Tecrübeliler, dengeliler, her şeyi yapmayı biliyorlar. Fatih Terim gibi çok tecrübeli bir hocaları da var" diye konuştu.
“TÜRKİYE’DE BÜYÜK TAKIMLARI ÇOK KOLAY ŞAMPİYON YAPARDIM”
Sumudica son olarak, "Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım" ifadelerini kullandı.
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
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