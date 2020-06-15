Son dakika: Sözleşmesini feshetmişlerdi! Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu!

Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Öte yandan Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını ve Botaş ile anlaştığını resmen duyurdu.

Galatasaray Basketbol Şubesi’nde büyük bir şok yaşanıyor. Pandemi süreci sebebiyle tüm şubelerde indirime gitmeyi hedefleyen ve tüm personelde indirim yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, hiç kimseye sormadan kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek’in sözleşmesini feshediyor. Sonrasında olaylar şöyle gelişiyor.

BASKETBOLCULARA EMRİVAKİ

Ajansspor'un özel haberine göre; İki basketbolcu büyük şok yaşıyor ve sonrasında kendilerine “Galatasaray’da kalmak istiyorsanız bizim hazırlayacağımız yeni sözleşmeye imza atacaksınız” diyor. Sonrasında iki hafta boyunca bu oyunculara hiçbir şekilde evrak gönderilmiyor. Işıl ve Tilbe’nin menajeri de Botaş kulübüyle anlaşıyor.

Başantenör Efe Güven’in Işıl ve Tilbe ile beraber olmazsa olmazı Bria Hartley’den de indirim isteniyor ancak o da “4 aydır maaş alamıyorum zaten” cevabını veriyor. Yıldız oyuncu da yüksek olasılıkla Asvel’e gidecek.

KUPA CANAVARI

Galatasaray'da iki dönem olmak üzere 12 yıldır görev yapan Işıl Alben, sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, 5 Türkiye Kupası,2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 EuroLeague ve 2 EuroCup şampiyonluğu yaşadı.

IŞIL ALBEN AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Işıl, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.

Tecrübeli basketbolcu, "Çok değerli Galatasaray ailem" ifadesini kullandığı paylaşımında "Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubatın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Işıl, Galatasaray'a sevgisinin her zaman devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim hocama, sayın başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray camiasına ve siz büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum."