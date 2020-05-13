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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:23
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:23

Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor

Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor

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İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport, Serie A kulüplerinin lige 13 Haziran'da yeniden başlamak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor

Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor

İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport, Serie A kulüplerinin lige 13 Haziran'da yeniden başlamak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

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