SPOR GÜNDEMİ

Ibrahimovic'in yakın arkadaşı Kartal oluyor Ibrahimovic'in yakın arkadaşı Kartal oluyor Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle kontratı bitecek ve bedelsiz olarak takıma imza attırılacak isimlere yönelen Beşiktaş'ın gündemine Hammarby'nin sol kanat oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı belirtildi.

Real Madrid'in eski futbolcusu gözaltına alındı Real Madrid'in eski futbolcusu gözaltına alındı Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo, İspanya'nın başkenti Madrid'de kokain kaçakçılığı çetesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor Son dakika: Serie A, 13 Haziran'da başlıyor İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport, Serie A kulüplerinin lige 13 Haziran'da yeniden başlamak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Cimbom'un uzun süredir istediği yıldızı Fener kaptı! Anlaşma sağlandı Cimbom'un uzun süredir istediği yıldızı Fener kaptı! Anlaşma sağlandı Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

7 milyon Euro'ya bitti bu iş! Elveda... 7 milyon Euro'ya bitti bu iş! Elveda... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Senego adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu Nottingham Forest'e satmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre, İngiliz ekibi bu transfer için Sarı-Kırmızılılara 7 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.