Son dakika: Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi. Mücadele sonrası yaşanan bir olay ise Türkiye’de gündeme oturdu.
"VEREMEM YASAK"
Rizespor’un hücum oyuncusu Braian Samudio, Eskişehirspor’un genç futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. 16 yaşındaki oyuncu ‘veremem, yasak’ diyerek bu talebi geri çevirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bir anda gündeme oturan bu olay sosyal medyada, ‘Eskişehirspor’un içinde bulunduğu maddi sorunlar sebebiyle yaşandı’ şeklinde yorumlandı.
ESKİŞEHİRSPOR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Konu bir anda büyüyünce Eskişehirspor açıklama yapmak zorunda kaldı. Es-Es’in yaptığı açıklama şöyle:
“Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde, forma verip vermeme kararı tamamen her zaman olduğu gibi oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
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