  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Son dakika: Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 08:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika: Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu

Son dakika: Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu

Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazanıp bir üst tura adını yazdırırken karşılaşma sonrası yaşanan olay ise gündeme bomba gibi düştü. Rizespor futbolcusu Braian Samudio, Eskişehirspor'un genç oyuncusu Buğra Çağlıyan ile formasını değiştirmek istedi ancak 16 yaşındaki futbolcu ‘veremem, yasak' diyerek bu talebi reddetti. Konuyla ilgili Eskişehirspor'dan da açıklama geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi. Mücadele sonrası yaşanan bir olay ise Türkiye’de gündeme oturdu.

"VEREMEM YASAK"

Rizespor’un hücum oyuncusu Braian Samudio, Eskişehirspor’un genç futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. 16 yaşındaki oyuncu ‘veremem, yasak’ diyerek bu talebi geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir anda gündeme oturan bu olay sosyal medyada, ‘Eskişehirspor’un içinde bulunduğu maddi sorunlar sebebiyle yaşandı’ şeklinde yorumlandı.

ESKİŞEHİRSPOR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Konu bir anda büyüyünce Eskişehirspor açıklama yapmak zorunda kaldı. Es-Es’in yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde, forma verip vermeme kararı tamamen her zaman olduğu gibi oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı
Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı

Nihayet! Mesut Özil transferinde son dakika
Nihayet! Mesut Özil transferinde son dakika

Nihayet! Mesut Özil transferinde son dakika

Sürpriz! Aboubakar'a dev talip çıktı
Sürpriz! Aboubakar'a dev talip çıktı

Sürpriz! Aboubakar'a dev talip çıktı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi
Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı
Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Neymar'ı sakatladı, ölüm tehditleri almaya başladı
Neymar'ı sakatladı, ölüm tehditleri almaya başladı

Neymar'ı sakatladı, ölüm tehditleri almaya başladı

PSG-Lyon maçında Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri alıyor.

Galatasaray kupada rahat turladı
Galatasaray kupada rahat turladı

Galatasaray kupada rahat turladı

G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor
Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor
Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam edecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.