Son dakika: Rus futbolcu hayatını kaybetti

Rus devi Lokomotiv Moskova futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.

22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in bir başka Rus kulübü Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.

Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı. (Hürriyet)