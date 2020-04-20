Son dakika: Rus futbolcu hayatını kaybetti

22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in bir başka Rus kulübü Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.
Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı. (Hürriyet)
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımının futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta transfer ve futbol yapılandırmalarından sorumlu yönetici Erdal Torunğulları gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Caner Erkin ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Kara-Kartal bunun üzerine harekete geçti.
Gelecek sezon takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılıların, Groningen'de forma giyen ön libero Azor Matusiwa'yı istediğini belirtti. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise sadece 900 bin Euro.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'a Belçika kulübü Royal Antwerp teknik direktörlük teklifi geldiği iddia edilmişti. Kocaman'ın olası Belçika macerası için Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat bir açıklamada bulundu.