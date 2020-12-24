Son dakika: PFDK, Fatih Terim'e 5 maçtan men cezası verdi

PFDK, Fatih Terim’in cezasını açıkladı. Fatih Karagümrük deplasmanında direkt kırmızı kart gören tecrübeli antrenöre 5 maçtan men cezası verildi.
Terim’in takımını yalnız bırakacağı maçlar şöyle:
Trabzonspor (D)
Antalyaspor
Konyaspor (D)
Gençlerbirliği
MARCAO'YA 1 MAÇ
Öte yandan aynı maçın bitiş düdüğünün ardından direkt kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç men cezası verildi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...
Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.
YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.
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