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  3. Son dakika: Mevlüt Erdinç Galatasaray ile mi anlaştı? Flaş hamle...

Son dakika: Mevlüt Erdinç Galatasaray ile mi anlaştı? Flaş hamle...

Son dakika: Mevlüt Erdinç Galatasaray ile mi anlaştı" Flaş hamle...

Transfer döneminde son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli golcü Mevlüt Erdinç az önce Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Erdinç'in bu hamlesi transfer bitmiş yorumlarını da yanında getirdi.

Galatasaray transfere hızlı başladı. Ever Banega'da imzaya yakın olan Galatasaray yerli rotasyon için de Mevlüt Erdinç ile görüşüyor. Mevlüt Erdinç'ten ise bugün sürpriz bir hamle geldi. Mevlüt, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Milli golcü geçtiğimiz sezonu Antalya'da geçirmiş 24 lig maçında 12 gol 3 asistle oynamıştı.

32 yaşındaki yıldız golcünün A Milli Takım'dan eski hocası Terim ile çalışmayı çok istediği öğrenilmişti.

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