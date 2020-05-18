SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: İtalya'da 14 Haziran'a kadar spor yok Son dakika: İtalya'da 14 Haziran'a kadar spor yok İtalya'da 14 Haziran'a kadar tüm spor faaliyetleri durduruldu. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, kısa süre önce Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu açıklamıştı.

Flaş iddia: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile görüşüyor! Flaş iddia: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile görüşüyor! Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayış devam ederken Fransız gazeteci Manu Lonjon flaş bir iddia ortaya attı

Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...

Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.

Yıldız futbolcudan korona itirafı: 'Ciğerlerim patlayacak gibiydi' Yıldız futbolcudan korona itirafı: 'Ciğerlerim patlayacak gibiydi' İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. Virüs ülkenin her yerine sirayet ederken futbolcularda da bundan nasibini aldı. O futbolculardan birisi de bir dönem Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymiş Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcusu Martin Cacares... Cacares, virüse yakalandıktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. İşte Cacares'in o açıklamaları.

Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.