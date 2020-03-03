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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 17:23
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  • 03 Mart 2020 Salı 17:26

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!

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Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN YÖNETİME MESAJ

TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti. Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.

ALTERNATİF EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.

GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA

Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.

Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.

TAYFUN KORKUT'A TEKLİF YOK

Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.

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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!

Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.

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