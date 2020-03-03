İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.
Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.
TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti. Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.
Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.
Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.
Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.
Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamayınca Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in transferinde son dakika gelişmesi!.. Alman kulübü, Frey'in bonservisinin alınması için harekete geçiyor. İşte detaylar...
Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.