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Yusuf Yazıcı: Gitmek istiyorum

Yusuf Yazıcı: Gitmek istiyorum

Trabzonspor’da yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı bordo-mavili yönetime "Gitmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile bir kaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği öğrenildi.

Yusuf’un camianın ileri gelenlerine ve yönetime “Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa’da temsil etmek“ ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille kulübüyle anlaştığı kaydedildi.

Net 15 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10

Fransız ekibinin ise Trabzonspor'a haber göndererek bonusları aradan kaldırdığı ve Yusuf için son teklifin net 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay olarak değiştirdiği bildirildi.

Öte yandan Trabzonspor’un transferini çok istediği İsveçli santrafor Marcus Berg’in Rusya’nın Grasnador ile anlaşma noktasına geldiği bildirildi. (TRT SPOR)

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