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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:02
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Son dakika haberi... Süper Lig'de sürpriz istifa! Başkan görevi bıraktı

Son dakika haberi... Süper Lig'de sürpriz istifa! Başkan görevi bıraktı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak 2. Başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek. (DHA)

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Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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