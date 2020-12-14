Son dakika haberi... Süper Lig'de sürpriz istifa! Başkan görevi bıraktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak 2. Başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek. (DHA)
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Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.
1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.
Fenerbahçe'de yaşanan Yeni Malatyaspor hezimeti "trafik kazası" değil, beklenen bir durumdu. İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerde yaşanan sıkıntılar ve yaşananlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapılıyor. Kurayı canlı aktarıyoruz…
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'te yapılacak
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.