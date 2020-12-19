Son dakika haberi: Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

AKŞAM

Süper Lig'in 13. haftasında, Karadeniz derbisine Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bordo-mavililer 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada rakibini Ekuban ve Djaniny'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golü Skoda'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprizle Adana Demirspor’a penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.



SAAT: 16.00

STAT: Şenol Güneş

HAKEM: Ali Şansalan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor

36' Skoda (P.)

53' Ekuban (P.)

65' Djaniny

1' Trabzon'da karşılaşmanın ilk düdüğü geldi ve mücadele başladı.

10' Çaykur Rizespor'da Tunay Torun sakatlanan Fernando Boldrin'in yerine oyuna girdi.



13' Çaykur Rizespor'da Donsah sarı kart gördü.

26' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Nwakaeme ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılıp yerden köşeye klas bir vuruş yaptı. Direğe çarpan top oyun alanı dışına çıktı!

36' GOL! Çaykur Rizespor Skoda'nın penaltıdan attığı golle Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti!

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53' GOL! Trabzonspor, Ekuban'ın penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı!

65' GOL! Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle 2-1 öne geçti!

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Flavio'ya, hücum hattında Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Nwakaeme'ye, Diabate’nin yerine de Djaniny'e görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Pereira, Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür, bireysel çalışmalar yapacağı açıklanan Bilal Başacıkoğlu, Diabete ve Plaza kadroda yer almayan isimler oldu.

DJANINY VE NWAKAEME 3 MAÇ SONRA



Trabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi.

Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

CAMPI 4 MAÇ SONRA

Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 9. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kadroda yer alan ve sonraki lig ve kupada oynanan 4 maçta da kadroya giremeyen savunma oyuncusu Gaston Campi, Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

YEDEKLERDE 3 HÜCUMCU

Öte yandan Çaykur Rizespor mücadelesinde Trabzonspor’un yedek kulübesinde biri kaleci 6’sı savunma olmak üzere toplam 7 savunma oyuncusu yer alırken, hücuma dönük olarak ise sadece Yusuf Sarı, Safa Kınalı ve Ahmet Canbaz olmak üzere 3 isim şans bekledi.

FUTBOLCULARDAN PROTESTO



İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.