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  • Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir rüya gerçek mi oluyor? Ali Koç ve Mesut Özil arasında sır görüşme ortaya çıktı
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:13
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Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir rüya gerçek mi oluyor? Ali Koç ve Mesut Özil arasında sır görüşme ortaya çıktı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir rüya gerçek mi oluyor" Ali Koç ve Mesut Özil arasında sır görüşme ortaya çıktı

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Fenerbahçe taraftarının hayali Mesut Özil'de flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç, yıldız futbolcu ile Londra'da bir araya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de taraftarın en büyük hayali Mesut Özil transferinde ilk somut adımlar atıldı.

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yla Koç'a yakın olan bir iş insanının Londra'da Mesut Özil'e yaptığı ziyaretin detayları ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞME: DEVRE ARASINDA GEL

Ali Koç'un ilk talebi ocak ayı transfer dönemi için oldu. Ancak 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ocakta transferinin zor olduğunu belirtip şartlar oluşursa sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.

MAAŞTA UYGUN NOKTA BULUNURSA...

Bu şekilde yapılan görüşmenin ardından en zor kısım olan maaş konusuna geçildi. Fenerbahçe cephesi, Arsenal'ın en çok para kazanan futbolcusu olan Mesut Özil'in talebini sordu. Özil, senelik 5 milyon Euro+imza parası istedi. Mesut'un bu talebi vergilerle birlikte 8 milyon euroyu bulacak olması nedeniyle Başkan Ali Koç, “O zaman haziranda görüşürüz” diyerek maaş pazarlıklarıyla birlikte görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.

Taraflar haziranda bir görüşme daha yapıp transferi noktalamayı planlıyor.

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