Son dakika haberi... Emre Çolak, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray 'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği 'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı. YAŞANANLAR • Emre Akbaba , mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi. • Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı. • İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi. • Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise aut a gitti.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.