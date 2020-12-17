Son dakika haberi: Bayer Leverkusen, Ozan Tufan'ı ikna etmeye çalışıyor

Sabah

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bayer Leverkusen, milli futbolcuyu gündemine aldı. Christoph Daum'un oğlu, Leverkusen'in şef analisti Marcel'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan'ı isteyen takımların sayısı günbegün artıyor. İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan talipleri olan milli futbolcuya son kancayı Bayer Leverkusen attı.



MÜNİH'TEN SONRA LEVERKUSEN

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir Alman devi Bayern Münih'in izlediği ifade ediliyordu. Bu kez de yine bir Alman takımı olan Bayer Leverkusen'in, milli oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.

DAUM'UN OĞLU DEVREDE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Leverkusen'in şef analisti Marcel'in milli futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği belirtildi. Marcel'in Ozan'ı Bundesliga'da oynamak için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey Belediyespor maçında ikinci yarı oyuna giren Ozan bir ara baldırını tuttu, ancak maça devam etti.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.