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  3. Son dakika gelişmesi! Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman'a ayrılık cevabı

Son dakika gelişmesi! Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman'a ayrılık cevabı

Son dakika gelişmesi! Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman'a ayrılık cevabı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakkında yaptığı 'Gönderin gitsin' açıklamalarına cevap vererek, "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakkında yaptığı 'Gönderin gitsin' açıklamalarına cevap vererek, "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Quaresma ile ilgili Fikret Orman'ın söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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