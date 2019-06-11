Galatasaray'da ilk resmi transferin fotoğrafı basına sızdı

İLK RESMİ TRANSFERİN FOTOĞRAFI BASINA SIZDI

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

Öte yandan dün akşam saatlerinden Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.

GALATASARAY’DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Jimmy Durmaz & Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarı-kırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor.

Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

DİAGNE’YE YENİ TALİP

Ligin ilk yarısına damga vuran Mbaye Diagne, bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu. İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab girişimde bulundu. İyi bir teklif gelmesi durumunda Galatasaray golcü futbolcuyu elinden çıkaracak.

VEDAT MURİÇ’E İKİ ALTERNATİF

Galatasaray yeni sezona yönelik futbolcu arayışlarını sürdürürken forvet hattı için gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak kiralık oyuncusu Kostas Mitroglou ile yola devam etmeme kararı alıp, Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç’i gündemine almıştı.

ASLAN CEVAP BEKLİYOR

Cim-Bom, 28 yaşındaki Kosovalı santrforun bonservisi için Karadeniz kulübüne önce 3 milyon euro teklif etti. Yönetim, Rize’den geri dönüş olmayınca yaptığı teklifi 500 bin euro arttırarak 3.5 milyon euroya çıktı. Galatasaray, bir taraftan Muriç için cevap beklerken, alternatif isimler konusunda da düğmeye basıp 2 İngiliz Sturridge ile Welbeck’i listesine aldı.

KAAN AYHAN PİŞMANLIĞI

Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan milli futbolcu, uzun süredir Luyindama-Marcao ikilisine yerli alternatif arayan Galatasaray'ın gündemdeydi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp elini çabuk tutmadı ve Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinde yer alan "2 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır" maddesi geçen hafta geçerliliğini yitirdi.

DÜSSELDORF HEMEN FİYATI YÜKSELTTİ

Ardından gurbetçi futbolcunun da Fransa maçındaki performansı gelince Fortuna Düsseldorf kanadı da fırsatı kaçırmadı ve 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı.