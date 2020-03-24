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  • 24 Mart 2020 Salı 18:23
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  • 24 Mart 2020 Salı 19:08

Son dakika: Fulya Terim İstanbul'a geldi

Son dakika: Fulya Terim İstanbul'a geldi

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti. (Spor Arena)

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