SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır.

Beşiktaş'lı Boyd'dan Trump'a cevap: ‘Türkiye'de güvendeyim‘ Beşiktaş'lı Boyd'dan Trump'a cevap: ‘Türkiye'de güvendeyim‘ Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Göksal Gümüşdağ'a 'korona' önlemi Göksal Gümüşdağ'a 'korona' önlemi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Gümüşdağ, sonuç çıkana kadar kontrol altında tutulacak.

Son dakika: Fulya Terim İstanbul'a geldi Son dakika: Fulya Terim İstanbul'a geldi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.

Bundesliga'ya 30 Nisan tavsiyesi Bundesliga'ya 30 Nisan tavsiyesi Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

Galatasaray yöneticileri, 'korona' testine girdi. Günay'dan ilk açıklama Galatasaray yöneticileri, 'korona' testine girdi. Günay'dan ilk açıklama Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.