SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.

Arda Turan 'en'lerini açıkladı Arda Turan 'en'lerini açıkladı Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.

Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...

180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai 180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19. maddesine göre; 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan 180 futbolcu ve 6 hoca resmi maçlar devam edene kadar takımlarda kalacak. Uzayan sürede bir ücret alıp almayacakları ise net olarak belirlenmiş değil...

Paralar ödenmezse fesih hakkı doğar! Paralar ödenmezse fesih hakkı doğar! Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...