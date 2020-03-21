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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 12:41
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 12:55

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

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Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

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Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.

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