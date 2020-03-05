Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüştü

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Trabzonspor maçında takımın başında son kez sahaya çıktı ve yeni teknik direktör için gaza basıldı.

İLK ADAY ROGER SCHMİDT

Yönetim çarşamba öğle saatlerinde konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. İlk adayın Roger Schmidt olduğu öğrenildi. Son olarak Çin'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili ilk adım atıldı. 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI

Büyük bir maceraya atılarak gittiği Çin'in BJ Guoan takımında istediği şampiyonluğa iki sezonda da ulaşamayan Alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. Hoca değişikliği muhtemel takımlardan birinden teklif gelmemesi halinde İstanbul'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN ESKİ DOSTU

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmadan önce de Schimdt ile futbol üzerine fikir alışverişinde bulunma adına bazı görüşmeler yaptığı ve buradan bir dostluklarının bulunduğu bildirildi.

KOÇ'UN TERCİHİ YABANCI

Fenerbahçe'de pek çok isim gündeme gelirken, tüm adaylar tek tek en ince detaylarıyla ele alınıyor. Yönetim toplantısında çoğunluğun görüşü yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönünde oldu. Toplantıda Başkan Ali Koç'un da yabancı teknik adamdan yana olduğu ve ilk olarak yabancı isimlerin değerlendirilmesi, eğer buradan sonuç çıkmazsa Türk antrenörlere yönelme şeklinde bir strateji belirlendiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR DÜN BAŞLADI

Fenerbahçe düne kadar hiçbir teknik adama resmi teklif götürmedi. Dün başlayan çalışmalar ise henüz sonuç vermedi. Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy yönetiminde yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

ENGİN FIRAT GÜNDEMDE

Fenerbahçe için gündeme gelen isimlerden biri de Moldova Milli Takımı'nın başındaki performansıyla dikkat çeken Engin Fırat oldu. 49 yaşındaki hocanın 2002 yılında sarı-lacivertli takımda Lorant'ın yardımcılığını yapması ve camiayı tanıması, Almanca ve İngilizce bilmesi öne çıkmasını sağlıyor. Dolaylı yollardan nabzı yoklanan Fırat, Başkan Ali Koç ya da yardımcısı Semih Özsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

DAUM OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe ile adı anılan diğer isimse Alman hoca Christopher Daum... 66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırırken iki takımda da şampiyonluk yaşadı. Daum, Başkan Ali Koç'la temasa geçmediği sürece nabız yoklamak için yapılan görüşmeleri geçerli saymadığını belirtirken, "Daha önce çalıştığım ve bildiğim bir kulüp. Soğuk bakmam" diyerek kapıyı aralık bırakıyor. (Sabah)