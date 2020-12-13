Son dakika: Fatih Terim, Luyindama'nın biletini kesti! Everton iddiası

Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama’yla ilgili Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak.
TERİM’İN HOŞUNA GİTMEYEN DAVRANIŞLARI VAR
Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarılırken, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında idmana geç kalmasından dolayı yedek bırakıldığı hatırlatıldı.
“EVERTON 15 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK”
Haberin detayında 26 yaşındaki Luyindama ile ilgili, "Artık Terim'in planları arasında yok. Yerel medyaya göre Everton, oyuncu için 15 milyon euro'luk teklif sunacak" denildi.
Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.
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