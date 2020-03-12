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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 12:11
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 13:50

Son dakika! Euroleague ve FIBA'dan koronavirüs kararı

Son dakika! Euroleague ve FIBA'dan koronavirüs kararı

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Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu.

Koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin gün geçtikçe artmasının ardından spor müsabakaları da iptal olmaya devam ediyor. Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını açıkladı.

NBA’de de koronavirüs nedeniyle maçlar süresiz olarak iptal edilmişti.

FIBA TÜM ORGANİZASYONLARI DURDURDU

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu.

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“İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz.”

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Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...
Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...

Euroleague ve FIBA koronavirüs nedeniyle...

Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

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