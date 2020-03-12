Son dakika! Euroleague ve FIBA'dan koronavirüs kararı

Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu.

Koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin gün geçtikçe artmasının ardından spor müsabakaları da iptal olmaya devam ediyor. Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını açıkladı.

NBA’de de koronavirüs nedeniyle maçlar süresiz olarak iptal edilmişti.

FIBA TÜM ORGANİZASYONLARI DURDURDU

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu.

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