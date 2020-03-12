Son dakika! Euroleague ve FIBA'dan koronavirüs kararı

Koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin gün geçtikçe artmasının ardından spor müsabakaları da iptal olmaya devam ediyor. Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını açıkladı.
NBA’de de koronavirüs nedeniyle maçlar süresiz olarak iptal edilmişti.
FIBA TÜM ORGANİZASYONLARI DURDURDU
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu.
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“İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz.”
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
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